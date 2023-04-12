Комиссия ГД и СФ предложила снижать зависимость от иностранных производителей лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходимо снижать зависимость от иностранных производителей лекарств, призвала комиссия Госдумы и Совфеда по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. С заявлением выступил заместитель председателя СФ Константин Косачев.

Он рассказал, что парламентарии подготовили предложения по улучшению системы биобезопасности в стране.

"Мы предлагаем активизировать работу по снижению технологической зависимости России от иностранных производителей и фармакологических кампаний, формировать отечественный сегмент и производство медицинского оборудования, средств защиты, лекарств и их запасов", – передает ТАСС его слова.

Ранее комиссия выступила с предложением создать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения эпидемий. Парламентарии заявили о необходимости провести анализ действующих законодательных норм по биологической безопасности, чтобы синхронизировать существующие мониторинги и разработать единую систему контроля за биологическими рисками.

Кроме того, предлагалось создать реестр предприятий, которые специализируются на производстве продукции для обеспечения биобезопасности. Отмечается, что правительство РФ должно будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра.



В ГД представили доклад комиссии, расследовавшей работу биолабораторий США на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!