Комиссия ГД и Совфеда предложила разработать механизм локализации эпидемий до их появления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Комиссия Госдумы и Совфеда по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине выступила с предложением создать механизм локализации эпидемиологических рисков до возникновения эпидемий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Парламентская комиссия подготовила доклад по итогам проделанной за год работы. Он будет рассмотрен на заседании Госдумы 11 апреля, а в Совфеде – 12 апреля.

"Разработать механизм, позволяющий локализовать эпидемиологические риски до возникновения эпидемий, а также предотвратить введение локдаунов и нарушение обычного режима жизни", – отмечается в материале.

Комиссия предлагает кабмину РФ провести анализ действующих законодательных норм по биологической безопасности, чтобы синхронизировать существующие мониторинги и разработать единую систему контроля за биологическими рисками.

В документе поднимаются вопросы о необходимости подготовки ежегодного доклада о состоянии биологической безопасности в России, а также о конкретизации полномочий органов публичной власти в этой области.

Кроме того, предлагается создать реестр предприятий, которые специализируются на производстве продукции для обеспечения биобезопасности. Отмечается, что правительство РФ должно будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра. Парламентарии также рекомендуют кабмину стандартизировать деятельность таких организаций.

Кроме того, комиссия считает необходимым регулярно актуализировать перечень потенциально опасных биологических объектов и совершенствовать правила осуществления мер локализации и ликвидации зон биологического заражения, возникающих вследствие аварий и диверсий.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции искусственно подпитывается новыми усовершенствованными штаммами. По его словам, каждый новый подвид вируса отличался улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а экономические последствия были все серьезнее.

Кириллов также сообщил, что Соединенные Штаты возобновили программу строительства биолабораторий на украинской территории. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать открывать новые биолаборатории. Кроме того, американская сторона планирует расширить формат подготовки украинских специалистов-биологов.



США могут отремонтировать и переоснастить биолаборатории в странах бывшего СССР – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!