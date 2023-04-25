Патрушев заявил о возможной подготовке США к биологической войне с РФ

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России необходимо бороться с американскими попытками устроить биологическую войну против России и других государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Самого пристального внимания нашей научной общественности требуют специальные биологические исследования, которые используются США при разработке военных программ. Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств", – подчеркнул он в ходе заседания научного совета при Совбезе РФ.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад предпринимает попытки принудить Грузию вступить в военный конфликт с Россией. По его словам, Тбилиси пытаются убедить в том, что сейчас самое время вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию.

Ранее Николай Патрушев заявил, что США рассматривают в качестве полигона для разработки биологического оружия не только Украину, но также Грузию, Молдавию и ряд стран ШОС.

Он отметил, что странам ШОС в связи с этим следует установить регулярные консультации по биобезопасности. У России имеются доказательства биологической деятельности США на Украине, указал секретарь Совбеза РФ.