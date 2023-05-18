08:00Общество
Астролог рассказала, кому повезет с финансами во второй половине мая
Фото: 123RF/sayfutdinov
Вторая половина мая 2023 года будет особенно удачной в финансовом плане для Тельцов, Раков и Дев. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.
По ее словам, в целом вторая половина месяца будет более чем благоприятной для решения денежных вопросов. Многим удастся улучшить свое материальное положение, рассчитаться с долгами, найти дополнительные источники заработка.
Белая полоса наступает в жизни Тельцов: будет невероятно везти, могут поступить неожиданные выгодные предложения. Представители этого знака стоят на пороге нового этапа жизни, но должны быть готовыми действовать, отметила астролог.
Удача будет и на стороне Раков. Они станут увереннее в себе, своих силах и обязательно добьются успеха, если имеют цели и готовы активно действовать, подчеркнула Шалева.
"Однако Ракам сейчас стоит быть осторожнее в тратах. Нужно заранее составить список необходимых покупок, держать баланс между доходами и расходами и не идти на поводу у сиюминутных желаний", – посоветовала астролог.
Но нельзя расслабляться и принимать опрометчивые финансовые решения, чтобы избежать неприятностей в будущем, предупредила Шалева.
Тех, кто не попал в число финансовых счастливчиков, астролог призвала не расстраиваться. "Астрологический прогноз – это лишь ориентир. Каждый из нас, несмотря на действие планет, может влиять на свой успех в финансовой сфере своими решениями и действиями", – заключила она.
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