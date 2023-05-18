Астролог рассказала, кому повезет с финансами во второй половине мая

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Вторая половина мая 2023 года будет особенно удачной в финансовом плане для Тельцов, Раков и Дев. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.

По ее словам, в целом вторая половина месяца будет более чем благоприятной для решения денежных вопросов. Многим удастся улучшить свое материальное положение, рассчитаться с долгами, найти дополнительные источники заработка.

Белая полоса наступает в жизни Тельцов: будет невероятно везти, могут поступить неожиданные выгодные предложения. Представители этого знака стоят на пороге нового этапа жизни, но должны быть готовыми действовать, отметила астролог.



Ирина Шалева астролог Сейчас Тельцам надо проявлять инициативу. Самое время просить о повышении или решаться на запуск новых проектов. Также стоит задуматься о получении дополнительных знаний, в дальнейшем это поможет выйти на другой уровень дохода.⁣⁣

Удача будет и на стороне Раков. Они станут увереннее в себе, своих силах и обязательно добьются успеха, если имеют цели и готовы активно действовать, подчеркнула Шалева.

"Однако Ракам сейчас стоит быть осторожнее в тратах. Нужно заранее составить список необходимых покупок, держать баланс между доходами и расходами и не идти на поводу у сиюминутных желаний", – посоветовала астролог.



Ирина Шалева астролог Прекрасное время для самореализации начинается у Дев: им могут предложить новую интересную работу или повышение в должности, появятся новые возможности для развития своего бизнеса.⁣

Но нельзя расслабляться и принимать опрометчивые финансовые решения, чтобы избежать неприятностей в будущем, предупредила Шалева.

Тех, кто не попал в число финансовых счастливчиков, астролог призвала не расстраиваться. "Астрологический прогноз – это лишь ориентир. Каждый из нас, несмотря на действие планет, может влиять на свой успех в финансовой сфере своими решениями и действиями", – заключила она.

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