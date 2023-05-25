18:30Общество
Хороших месяцев в этом году будет мало – Тамара Глоба
Многие смогут реализовать себя в 2023-м, несмотря на то что год будет непростым, заявила астролог Тамара Глоба в программе телеканала Москва 24 "Историc. Откройте, Давид!".
По ее словам, "хороших месяцев в этом году будет мало" и в целом он принесет "много сумбура": немало глобальных проблем, стихийных бедствий, финансовых трудностей и переворотов во многих странах.
Ранее Тамара Глоба заявила, что если бы не COVID-19, агрессивные выплески и боевые действия начались бы еще в 2020 году. По ее словам, некоторые вещи имеют свойство происходить фатально, по предсказанию судьбы. "Пандемия просто задержала этот период", – заявила астролог, говоря о возможности избежать текущих событий.
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