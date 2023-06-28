Астролог рассказала, мужчины каких знаков зодиака самые верные

Фото: depositphotos/igor.kardasov.gmail.com

Самые верные мужчины – это Тельцы, Девы, Раки и Козероги. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

По ее словам, предательство со стороны Тельцов исключено, если они получают от женщины теплые, нежные чувства. Эти мужчины ответственно подходят к выбору второй половины. Если девушка не подходит под его стандарты, с ней возможна лишь дружба. Тельцы создадут крепкий союз только с идеальной для них женщиной, отметила астролог.

Мужчины, которые родились под знаком Девы, – практичны и рассудительны, поэтому ценят стабильность. К выбору спутницы они подходят щепетильно, анализируя не только родословную и внешние данные, но также интеллект и характер. Найдя девушку, которая соответствует всем параметрам, Девы не хотят потерять свой идеал.





Евгения Шустина астролог Даже если в паре есть недопонимание, они всячески пытаются спасти отношения. Тяга к стабильности и порядочность не позволяют Девам заводить романы на стороне. Нарушить это правило они могут, только если есть очень веские основания.

Мужчина, который родился под знаком Рак, хочет быть надежным семьянином и верным партнером, так как ценит внутреннее спокойствие. Измена вызовет у него очень серьезные переживания, обратила внимание Шустина.

"Раки прекрасно понимают, насколько высока цена предательства. От мысли, что придется поменять привычный образ жизни, покинуть уютное семейное гнездышко и заново строить отношения, их бросает в холодный пот", – говорит астролог.

При этом надо учитывать, что Раки очень ценят мнение мамы. Если избранница ей не понравится, эти мужчины к ней прислушаются, отметила астролог. Козерогов также можно назвать образцом супружеской верности.





Евгения Шустина астролог Своей женщине они отдают себя без остатка и прикладывают все усилия для крепких и гармоничных отношений. Козероги любят, чтобы все было правильно, и измены не вписываются в это представление.

Козероги придерживаются таких качеств, как честь, искренность и верность обещаниям. Им нравится, если их возлюбленная сдержана в эмоциях и желаниях, умеет вести хозяйство и планировать бюджет. Когда женщина эмоционально соответствует мужчине Козерогу и ценит чувства партнера, его верность гарантирована, заключила Шустина.

Ранее астропсихолог Регина Злобина рассказала, как расположить к себе представителей разных знаков зодиака. Например, для Скорпиона важно ощущение власти, контроля и безопасности. Если дать ему это в разумных пределах, можно обрести верного друга и хорошего партнера, подчеркнула Злобина.

