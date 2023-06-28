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Астролог рассказала, мужчины каких знаков зодиака самые верные

Фото: depositphotos/igor.kardasov.gmail.com

Самые верные мужчины – это Тельцы, Девы, Раки и Козероги. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

По ее словам, предательство со стороны Тельцов исключено, если они получают от женщины теплые, нежные чувства. Эти мужчины ответственно подходят к выбору второй половины. Если девушка не подходит под его стандарты, с ней возможна лишь дружба. Тельцы создадут крепкий союз только с идеальной для них женщиной, отметила астролог.

Мужчины, которые родились под знаком Девы, – практичны и рассудительны, поэтому ценят стабильность. К выбору спутницы они подходят щепетильно, анализируя не только родословную и внешние данные, но также интеллект и характер. Найдя девушку, которая соответствует всем параметрам, Девы не хотят потерять свой идеал.

Даже если в паре есть недопонимание, они всячески пытаются спасти отношения. Тяга к стабильности и порядочность не позволяют Девам заводить романы на стороне. Нарушить это правило они могут, только если есть очень веские основания.
Евгения Шустина
астролог

Мужчина, который родился под знаком Рак, хочет быть надежным семьянином и верным партнером, так как ценит внутреннее спокойствие. Измена вызовет у него очень серьезные переживания, обратила внимание Шустина.

"Раки прекрасно понимают, насколько высока цена предательства. От мысли, что придется поменять привычный образ жизни, покинуть уютное семейное гнездышко и заново строить отношения, их бросает в холодный пот", – говорит астролог.

При этом надо учитывать, что Раки очень ценят мнение мамы. Если избранница ей не понравится, эти мужчины к ней прислушаются, отметила астролог. Козерогов также можно назвать образцом супружеской верности.

Своей женщине они отдают себя без остатка и прикладывают все усилия для крепких и гармоничных отношений. Козероги любят, чтобы все было правильно, и измены не вписываются в это представление.
Евгения Шустина
астролог

Козероги придерживаются таких качеств, как честь, искренность и верность обещаниям. Им нравится, если их возлюбленная сдержана в эмоциях и желаниях, умеет вести хозяйство и планировать бюджет. Когда женщина эмоционально соответствует мужчине Козерогу и ценит чувства партнера, его верность гарантирована, заключила Шустина.

Ранее астропсихолог Регина Злобина рассказала, как расположить к себе представителей разных знаков зодиака. Например, для Скорпиона важно ощущение власти, контроля и безопасности. Если дать ему это в разумных пределах, можно обрести верного друга и хорошего партнера, подчеркнула Злобина.

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Трошина Любовь

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