Астролог рассказала, какие знаки зодиака самые страстные в любви

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Скорпионы, Овны и Раки считаются самыми страстными в любви знаками зодиака, рассказала Москве 24 астролог Анна Садовская.

По ее словам, у каждого человека страстность и сексуальность раскрываются по-своему и это зависит от многих факторов в натальной карте. Однако можно смело обозначить три самых страстных знака зодиакального круга.

В первую очередь это Скорпион. У представителей этого знака особая энергия притягательности и сексуальности. Они умеют использовать свой природный магнетизм и загадочность.

"Их часто видят рисковыми, опасными и невероятно сильными личностями – этим они и очаровывают", – пояснила астролог.

К тому же Скорпионы очень тонко чувствуют партнера, знают, что именно он хочет ощутить во время близости, и не боятся экспериментов, отметила Садовская.



Анна Садовская астролог Импульсивными и страстными считаются Овны. Как мужчинам, так и женщинам этого знака важно быть завоевателями, поэтому чем сложнее им даются отношения с партнером, чем больше в них огня и эмоций, сложностей и преодоления, тем больше это разжигает в них интерес и желание.

Представители этого знака любят брать инициативу в свои руки и достигать поставленных целей даже в отношениях.

"Так что если партнер Овен, стоит позволить ему немного побороться за вас, чтобы он чувствовал ценность отношений", – посоветовала астролог.

Еще один чувственный знак – это Рак. Для него в отношениях важны эмоции и забота. Он окутает партнера нежностью и романтикой, сделает все, чтобы ему было хорошо. Люди этого знака концентрируются не только на своих ощущениях, но и тонко подмечают желания партнера, запоминают, что ему нравится, и воплощают это в жизнь, заключила эксперт.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что мужчины, рожденные под знаками Дева, Козерог, Стрелец и Водолей, самые неромантичные. Например, Девы не станут терять голову от любви, писать стихи и дарить корзины цветов, зато предложат неэгоистичную рассудительную любовь, уважающую взаимные интересы партнеров.