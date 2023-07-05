08:00Общество
Эксперт по фэншуй назвала способы привлечь в жизнь любовь
Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
Парные символы в юго-западной части дома и сон на двуспальной кровати приблизят момент встречи со второй половинкой. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.
По ее словам, в фэншуй за романтические отношения отвечает именно юго-западный сектор в доме. Чтобы впустить в жизнь любовь, нужно усилить его энергию. Для этого можно поставить в этой части помещения парные символы.
Эксперт подчеркнула, что парные символы нельзя ставить в юго-западном секторе, если в этом направлении находятся кладовка или туалет. В этом случае их лучше разместить в спальне.
Кроме того, одиноким людям, мечтающим встретить свою любовь, желательно спать на двуспальной кровати. Либо на полностью разложенном диване. Так образуется свободное место, на котором со временем обязательно кто-то появится, пояснила эксперт.
Также специалист посоветовала завести в доме предмет для будущей второй половинки: зубную щетку, тапочки или еще нечто подобное.
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