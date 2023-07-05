Эксперт по фэншуй назвала способы привлечь в жизнь любовь

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Парные символы в юго-западной части дома и сон на двуспальной кровати приблизят момент встречи со второй половинкой. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

По ее словам, в фэншуй за романтические отношения отвечает именно юго-западный сектор в доме. Чтобы впустить в жизнь любовь, нужно усилить его энергию. Для этого можно поставить в этой части помещения парные символы.



Валентина Боброва эксперт по фэншуй Это могут быть картины, на которых изображены счастливые влюбленные пары. Либо парные статуэтки. Самые знаменитые – это уточки-мандаринки. При этом важно развернуть их так, чтобы они смотрели друг на друга. Тогда это будет символизировать скорую встречу, знакомство.

Эксперт подчеркнула, что парные символы нельзя ставить в юго-западном секторе, если в этом направлении находятся кладовка или туалет. В этом случае их лучше разместить в спальне.



Валентина Боброва эксперт по фэншуй Если же на юго-западе расположен шкаф, в нем обязательно должен быть порядок. Стоит чаще в нем прибираться и избавляться от ненужных вещей.

Кроме того, одиноким людям, мечтающим встретить свою любовь, желательно спать на двуспальной кровати. Либо на полностью разложенном диване. Так образуется свободное место, на котором со временем обязательно кто-то появится, пояснила эксперт.

Также специалист посоветовала завести в доме предмет для будущей второй половинки: зубную щетку, тапочки или еще нечто подобное.

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