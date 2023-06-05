Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в любви с 5 июня

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Львам, Овнам и Стрельцам особенно повезет в любви в период нахождения Венеры в знаке Льва, рассказала Москве 24 астролог Анастасия Грохотова.

По ее словам, планета любви и красоты перейдет в знак Льва 5 июня и пробудет в нем дольше обычного – до 9 октября.

"В этот период люди станут очень восприимчивыми к похвале и знакам внимания. Комплименты будут иметь большое воздействие как на женщин, так и на мужчин", – отметила астролог.



Анастасия Грохотова астролог У всех одиноких людей с высокой вероятностью возрастет количество романтических встреч и легкого, ни к чему не обязывающего флирта. И в целом все мы захотим получать от жизни больше радости, отдыхать в удовольствие, расслабляться, любить, открыто и напоказ заявлять о своих чувствах.

Особенно повезти в любви может Львам, Овнам и Стрельцам. "Женщины этих знаков будут готовы к приключениям, станут обольщать и стараться производить впечатление на мужчин. А мужчины начнут чутко воспринимать женскую красоту", – рассказала Грохотова.

Также хорошие шансы на романтические отношения и любовные связи могут получить в этот период Близнецы и Весы, отметила эксперт.

А вот Скорпионам и Тельцам в отношениях может повезти меньше. Причем, если их цель не будет достигнута и надежды себя не оправдают, реакция может быть очень резкой: капризы, скандальное поведение. Они могут стать язвительными, нетерпеливыми и "наигранно несправедливыми", предупредила астролог.

Сложным в плане отношений период станет также для Водолеев и Козерогов. "У них может возникнуть большая потребность в любви и романтике с одновременным пониманием, что им сейчас это недоступно", – пояснила Грохотова.



Анастасия Грохотова астролог Всем знакам зодиака стоит проявить осторожность в периоды с 20 июня по 9 июля, с 30 июля по 14 августа и с 3 по 15 октября.

В эти дни большое влияние на Венеру во Льве будет оказывать искусительница Лилит. Как правило, это сопровождается путаницей в чувствах, эмоциональной дисгармонией. Могут привлекать люди, с которыми не стоит иметь близких отношений. В это время также следует обходить стороной игровые клубы и другие места развлечений, избегать случайных связей, посоветовала Грохотова.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что от мужчин, рожденных под знаками Девы, Стрельца, Козерога и Водолея не стоит ждать романтики. При этом она отметила, что Козерог, например, романтизм компенсирует старыми добрыми качествами: честью, искренностью и верностью обещаниям.