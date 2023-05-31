Эксперт по фэншуй назвала лучшие направления для путешествий в 2023 году

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До конца года стоит отказаться от путешествий на северо-запад или юго-восток от дома, рассказала Москве 24 эксперт по фэншуй Юдола Белимирова.

По ее словам, от выбранного направления зависит, какую энергию путешественник привезет с собой в дом. Это важно, так как она остается с туристом как минимум до следующей крупной поездки.

Определять же направления для путешествий необходимо относительно расположения жилища – оно является началом пути, пояснила эксперт.





Юдола Белимирова эксперт по фэншуй Самая неблагоприятная ось движения до конца 2023 года – северо-запад – юго-восток. Там будут сосредоточены злые энергии разрушения, конфликтов и ссор.

Тем, кто все же собирается ехать в одном из этих направлений, эксперт посоветовала позаботиться о своем комфорте в поездке. Надо изначально настроиться на позитивный лад, больше улыбаться, постараться не раздражаться по мелочам и выйти из дома заранее, чтобы не спешить, перечислила эксперт.

С 6 июня по 7 сентября положительные энергии будут сосредоточены на юге от дома. Относительно Москвы в этой стороне находятся, например, Краснодарский край, Абхазия и Грузия. "При этом возвращаться после такого путешествия вы будете также в благоприятном направлении – на север, и привезете с собой позитив и процветание", – отметила Белимирова.

С 8 сентября по 6 ноября ось движения север-юг станет уже неблагоприятной. Лишь короткий промежуток до конца предпоследнего месяца года можно будет использовать для путешествий по этим направлениям. В декабре – январе от них также стоит отказаться, предупредила специалист.





Юдола Белимирова эксперт по фэншуй Юго-западное направление будет благоприятным для путешествий лишь с 7 июля по 6 августа. Только в этот период москвичам будет хорошо отправляться в Турцию, Черногорию, Грецию или Болгарию.

Большой удачи в 2023 году не принесет поездка по оси восток-запад. Особенно этих направлений надо избегать с 7 июля по 6 августа, обратила внимание эксперт.

Более-менее благоприятный период для поездок в направлении восток-запад наступит с 8 сентября по 7 октября. При этом в путешествии в любом случае надо будет особенно тщательно заботиться о своем самочувствии. "Захватите с собой витамины, постарайтесь придерживаться здорового образа жизни в поездке и одевайтесь по погоде", – посоветовала Белимирова.

Ранее эксперт по учению Васту Анастасия Турунцева перечислила ошибки в организации жилища, которые приводят к финансовым потерям. В частности, если северная сторона будет загромождена тяжелыми предметами или ненужными вещами, в доме не будут водиться деньги.

