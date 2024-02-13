Флорист рассказала, как собрать красивый букет на День всех влюбленных

Фото: 123RF/malkovkosta

На День всех влюбленных важно подарить женщине именно те цветы, которые она любит. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на флориста и руководителя цветочного центра Дарью Старостину.

Эксперт уточнила, что в этот праздник стоит дарить цветы, символизирующие любовь и страсть. Например, пионы, орхидеи, розы. По словам Старостиной, розы – наиболее популярные цветы у россиян. В День всех влюбленных будет символично подарить красные или ярко-розовые розы в знак большой любви и страсти, объяснила специалист.

Старостина считает, белые и розовые цветы покажут нежность и трепет по отношению к избраннице. Нежные лилии и пионы подойдут парам, отношения в которых только развиваются и полны романтики.

Эксперт подчеркнула, что цветочные композиции в корзинах или коробках, сборные букеты тоже станут отличным подарком, потому что они выглядят эффектно и дорого. При этом главное – соблюдать в них сочетание цветов, чтобы букет не получился вульгарным. Флорист предложила доверить сборку букета профессионалу.

Старостина напомнила, что у некоторых женщин может быть аллергия на некоторые цветы или неприятные ассоциации, поэтому стоит заранее об этом узнать.

Ранее астролог Татьяна Стрельцова сказала, что, учитывая знак зодиака любимого человека, можно подобрать идеальный подарок ко Дню святого Валентина. Например, телец точно оценит совместный поход в СПА или романтический ужин в дорогом ресторане.

До этого кандидат психологических наук Светлана Колосова подчеркнула, что сковородки, абонемент в спортзал и детские плюшевые игрушки не стоит дарить в этот праздник. В список неудачных подарков психолог также включила средства по уходу за телом.

