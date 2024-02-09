Психолог назвала самые неудачные подарки ко Дню всех влюбленных

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Сковородки, абонемент в спортзал и детские плюшевые игрушки не стоит дарить в День всех влюбленных. Об этом заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова, сообщает News.ru.

Эксперт рассказала, что даже если люди живут в браке 50 лет, то не нужно дарить на праздник сковородки и другие бытовые вещи. Абонемент в спортзал, продолжила эксперт, также является запретным подарком. Это может оскорбить девушку, особенно если она говорила, что хочет похудеть, подчеркнула Колосова.

В список неудачных подарков психолог также включила средства по уходу за телом. По ее мнению, мужчины часто проходят мимо полок магазина и покупают красивую упаковку, даже если внутри шампунь, дезодорант, гель для душа или бритвенный станок. Однако такой презент девушка может расценить как то, что она не до конца ухожена, объяснила Колосова.

Кроме того, в начале отношений психолог не советует дарить девушке нижнее белье, поскольку это может быть расценено как намек, в каком сегменте мужчина хотел бы продолжить отношения.

В заключение эксперт напомнила, что 14 февраля – это праздник про отношения, романтику и чувственность, поэтому вместо "безделушек" она рекомендует дарить поход в театр или каток.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что триммеры, кошельки и портмоне – подходящие подарки для мужчин на День всех влюбленных. Также она сказала, что в качестве подарка можно приобрести мастер-класс в зависимости от увлечений любимого человека, одежду или аксессуар.

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