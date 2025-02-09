Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 40 экспонатов отремонтируют в Музее транспорта Москвы в этом году, рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного Дептранса.

"С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал 35 знаковых для истории столицы транспортных средств и 76 артефактов. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции на Новорязанской улице, дом 27. В 2025 году мы <...> проведем ремонтно-восстановительные работы по 42 образцам раритетной техники", – уточнил он.

Большинство экспонатов, которые приведут в порядок, будут включены в постоянную экспозицию. Так, например, к открытию выставки будут отреставрированы:

автобусы Leyland и Ikarus 280;

автомобили РАФ-22031 "скорая помощь", ГАЗ-21Т "Волга" и ЗИМ (ГАЗ-12);

трамвайные вагоны БФ, Ф и МТВ-82;

крановая платформа СВАРЗ и вагоны метро В и Г.

Специалисты уже взяли в работу Москвич-423Н, грузовой автомобиль ГАЗ-51П, ГАЗ М-20А "Победа" и ЗАЗ-966ВБ2 "Запорожец". Их отреставрируют и будут показывать в рамках выставочных проектов музея.

Музей транспорта Москвы получил свое название и стал подведомственной организацией столичного Дептранса 28 января 2020 года. За пять лет его мероприятия посетили более 1 миллиона человек.

В коллекции музея находятся 237 единиц техники и 1 515 артефактов. В числе наиболее уникальных экспонатов – единственная воссозданная на подлинной ходовой части конка 1872 года, один из двух сохранившихся в мире трамвайных вагонов БФ, легковой автомобиль КИМ-10-50, крановая платформа СВАРЗ, автобус ЗИС-154, а также единственный сохранившийся в мире метровагон Б.