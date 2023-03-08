Собянин: cегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 24 тысяч женщин работают сегодня в столичной подземке, что превышает треть всего коллектива метрополитена. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Эту часть коллектива московского метро точно нельзя назвать слабой. Удивительные профессионалы своего дела, без которых столичный транспорт не был бы таким надежным и комфортным", – написал мэр.

По его словам, москвички часто работают дежурными по станциями, а иногда представляют и редкие профессии, например регулировщика радиоэлектронной аппаратуры или дефектоскописта. Кроме того, с 2021 года в столичном метро появились женщины-машинисты.

Ранее Собянин поздравил москвичек с 8 Марта. Он поблагодарил женщин за доброту и уют, а также пожелал им счастья, благополучия и всегда оставаться обаятельными.



Собянин: сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

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