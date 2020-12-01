Ученые выяснили, почему укачивание усыпляет

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Ученые считают, что укачивание усыпляет не только детей, но и плодовых мушек. По их мнению, в основе данного явления лежат общие нейронные механизмы, сообщает Cell Reports.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого посылали мухам легкие вибрации, что вызывало у них сонливость. После этого насекомые лучше спали и меньше реагировали на световые импульсы.

Ученые установили, что сон, который вызывает укачивание, не отличается от обычного и его даже можно использовать в лечебных целях.

"Дальнейшие исследования помогут разработать сенсорную стимуляцию как средство, помогающее человеку уснуть", – считают эксперты.

Ранее ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане выяснили, как продолжительность сна влияет на здоровье и продолжительность жизни. По словам специалистов, качество сна влияет на развитие сердечной недостаточности.