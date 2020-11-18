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Общество

08:39

Ученые назвали лучшую продолжительность сна для долголетия

общество

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане выяснили, как продолжительность сна влияет на здоровье и продолжительность жизни, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалистов, качество сна влияет на развитие сердечной недостаточности. Под наблюдением экспертов находились 408 802 человека в возрасте от 37 до 73 лет, у 5 221 из них специалисты выявили этот недуг. У людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний оказался намного ниже.

Ученые считают, что для долголетия оптимально спать от семи до восьми часов каждую ночь.

Ранее врач рассказал, под какую музыку нужно просыпаться. Он отметил, что звуки должны быть мелодичными и тихими, а мелодия, которая стоит на будильнике, должна вызывать приятные ассоциации или воспоминания.

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