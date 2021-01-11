Эксперт рассказал, как уснуть, чтобы выспаться

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Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире радио Sputnik о причинах возникновения бессонницы, а также о способах борьбы с ней.

По словам специалиста, с данным расстройством могут столкнуться даже здоровые и устойчивые в эмоциональном плане люди. Причина кроется в нарушении ритма сна – "социальном джетлаге".

"В рабочие дни люди встают рано, а ложатся поздно, тем самым недосыпают. В пятницу человек отдыхает с друзьями до часа-двух ночи, а после просыпается в полдень. Так как он хорошо поспал в субботу, в воскресенье он тоже ложится в час ночи. Его часовой пояс сдвинулся на шесть часов. Проснуться с утра в понедельник ему будет трудно. Такой процесс повторяется четыре раза в месяц", – пояснила эксперт.

Специалисты рекомендуют допускать сдвиг ритма сна как можно реже. Но если это произошло, не стоит считать овечек, чтобы заснуть. Бузунов отмечает, что так наоборот активизируется работа мозга.

"Лучше заняться каким-то скучным и нудным делом: почитать неинтересную книжку, разложить пазлы. Включать телевизор или компьютер не рекомендуется", – советует специалист.

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