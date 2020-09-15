В США начнут продавать "усыпляющий" напиток

11:18
Фото: depositphotos/sarsmis
Американская компания PepsiCo планирует продавать напиток Driftwell, который должен помочь тем, кто страдает бессонницей из-за стресса, сообщает газета "Известия".
Ожидается, что напиток начнут продавать в первом квартале 2021 года. В состав Driftwell входит вода, а также аминокислоты природного происхождения L-теанина, повышающие стрессоустойчивость организма и энергетические запасы, и десятая часть магния. Вкус у напитка будет ежевично-лавандовый.
По подсчетам Euromonitor International, продажи напитков на водной основе в Штатах в прошлом году составили 2,97 миллиарда рублей. Ожидается, что в этом году этот показатель вырастет минимум на 5%.
По данным ВОЗ, от депрессии в мире страдает более 264 миллионов человек. По мнению медиков, это расстройство является одной из главных причин инвалидности.
Методы лечения депрессии зависят от состояния пациента. В основном это комплекс мер, включающий антидепрессанты. Правда, к медикаментозному лечению все относятся по-разному: одни пытаются обойтись совсем без лекарств, другие верят в их чудодейственную силу.
Психологи же говорят, что прогулки, физическая активность и хобби на самом деле могут позволить человеку отвлечься от мрачных мыслей, однако при легких состояниях. В более сложных случаях без поддержки извне не обойтись, считают специалисты.
Москвичи чаще жителей других городов обращаются к психологам
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