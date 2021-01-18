Сомнолог рассказал, как коронавирус повлиял на сон россиян

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Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что коронавирусная инфекция повлияла на сон переболевших россиян. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
"В начале заболевания люди теряют сон или он резко ухудшается. Потом, когда развивается основное заболевание, человек начинает спать больше обычного. Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном", – сказал сомнолог.
При этом он подчеркнул, что о проблемах со сном также сообщали и те граждане, у которых не была выявлена инфекция. По его словам, это произошло из-за изменения привычной двигательной активности и негативных новостей. Полуэктов отметил, что все это привело к повышенному тревожному состоянию.
"Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна", – рассказал специалист.
Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о причинах возникновения бессонницы, а также о способах борьбы с ней. По его словам, она кроется в нарушении ритма сна. Специалист уточнил, что с данным расстройством могут столкнуться даже здоровые и устойчивые в эмоциональном плане люди.
Специалист рекомендовал допускать сдвиг ритма сна как можно реже. Однако, если это все-таки произошло, лучше почитать книжку, разложить пазлы, уточнил Бузунов. Он подчеркнул, что в этом случае не рекомендуется включать телевизор или компьютер, которые только отвлекут от сна.
"Доктор 24": Боремся с бессонницей
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