Мясников опроверг популярный миф о кофе

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Кофе не оказывает негативного влияния на здоровье людей, страдающих от болей в сердце. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Медик порекомендовал не отказываться от напитка, но употреблять его в разумных пределах.

"Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия", – заявил Мясников.

Врач сообщил, что употреблять кофе можно не более двух–трех чашек в день. Четыре порции напитка могут позволить себе люди, имеющие проблемы с печенью. Как заметил Мясников, кофе помогает органу восстановиться.

Специалист также рекомендовал кофе в случаях подагры, болезни Паркинсона и остеопороза. Кроме того, Мясников подтвердил наличие у напитка противоракового эффекта.

Информация о вреде растворимого кофе не соответствует действительности, добавил эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Она отмечала, что ежедневное употребление напитка может сформировать зависимость.