15:02Общество
Шведские ученые выяснили, как лучше бороться с болью при мигрени
Фото: depositphotos/undrey
Шведские исследователи Университета Мальме занялись изучением нового метода облегчения болей при мигрени. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам ученых, препараты от болей в голове наиболее эффективно работают при попадании активного вещества в кровоток организма. Таблетки, которые можно найти в современных аптеках, не обладают подобными свойствами.
Исследователи заявили, что сейчас они вырабатывают механизм обхода данной проблемы. Речь идет о поиске возможности для лекарств быстрее попадать в кровь через слизистую рта.
В состав препаратов от мигрени обычно входят триптаны, которые вступают в реакцию с рецепторами серотонина. Благодаря этому они подавляют некоторые сигналы в мозге, которые вызывают чувство боли. Ученые же решили взять за основу гидробромид элетриптана, не имеющий сильного влияния на сердце.
"Мы исследовали возможность попадания EB непосредственно в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Наши предварительные результаты на свиньях показывают успешность нашей разработки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты исследования будут представлены весной 2023 года.
Ранее невролог Александр Евдокимов назвал причины возникновения головной боли. По его словам, мигрень часто может возникать в связи с отсутствием физической нагрузки или регулярным стрессом. Ее называют болью напряжения.
"Доктор 24": мигрень
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