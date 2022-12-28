Врач рассказала, о каких болезнях говорит сниженный аппетит

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Сниженный аппетит может говорить о заражении инфекцией, анемии и хронической сердечной недостаточности. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам эксперта, как правило, анемия сопровождается упадком сил, что отражается и на аппетите.

"При анемии снижается аппетит. Чтобы есть, для этого тоже нужна энергия. Когда у человека слабость, он думает только о том, как бы ему дойти до постели. Образно говоря, у него такая слабость, что он даже ложку не может поднять", – объясняет Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Очень часто аппетит снижается при хронической сердечной недостаточности. Сердце плохо работает, плохо сокращается, плохо насыщает весь организм кислородом. Организм испытывает энергетический и кислородный голод, и люди пожилого возраста очень часто говорят, что не хотят есть, сил никаких нет.

Также тяга к еде может пропадать при любом инфекционном заболевании, сопровождающемся повышением температуры тела и интоксикацией, продолжает терапевт.

"Если пропал аппетит – сходите к врачу и сдайте необходимые анализы, чтобы исключить какие-то органические заболевания, инфекцию", – посоветовала эксперт.

Ранее были названы неожиданные причины постоянного желания есть. В частности, повышенный аппетит может провоцировать злоупотребление быстрыми углеводами, причем речь идет не только о сахаре, но и продуктах вроде риса и макарон. Также иногда причиной проблемы является гормональный дисбаланс или недостаточное потребление воды.



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