08:00Общество
Врач рассказала, о каких болезнях говорит сниженный аппетит
Фото: depositphotos/Lester120
Сниженный аппетит может говорить о заражении инфекцией, анемии и хронической сердечной недостаточности. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам эксперта, как правило, анемия сопровождается упадком сил, что отражается и на аппетите.
"При анемии снижается аппетит. Чтобы есть, для этого тоже нужна энергия. Когда у человека слабость, он думает только о том, как бы ему дойти до постели. Образно говоря, у него такая слабость, что он даже ложку не может поднять", – объясняет Романенко.
Также тяга к еде может пропадать при любом инфекционном заболевании, сопровождающемся повышением температуры тела и интоксикацией, продолжает терапевт.
"Если пропал аппетит – сходите к врачу и сдайте необходимые анализы, чтобы исключить какие-то органические заболевания, инфекцию", – посоветовала эксперт.
Ранее были названы неожиданные причины постоянного желания есть. В частности, повышенный аппетит может провоцировать злоупотребление быстрыми углеводами, причем речь идет не только о сахаре, но и продуктах вроде риса и макарон. Также иногда причиной проблемы является гормональный дисбаланс или недостаточное потребление воды.
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