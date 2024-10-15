15 октября Московской скорой помощи исполнилось 105 лет

15 октября Московская скорая помощь отметила 105-летний юбилей. За это время служба значительно преобразилась, став одной из крупнейших и наиболее эффективных медицинских организаций в мире. Сегодня в ее штате около 11 тысяч человек, а более тысячи бригад ежедневно совершают около 12 тысяч выездов.

Современные автомобили скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ. В просторном салоне созданы условия, приближенные к реанимационным палатам.

Работники скорой помощи перешли на электронный документооборот, что позволяет фельдшерам мгновенно передавать данные о пациентах в больницы, ускоряя процесс их госпитализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24