Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный намекнул на свое возвращение в страну. Он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию со своей супругой Еленой на фоне рождественской елки.

"Нет места лучше дома", – написал в публикации Залужный.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявлял, что на место украинского президента Владимира Зеленского могут назначить Залужного. В это же время западные спонсоры Украины будут пытаться переформатировать войска.

Зарубежные СМИ пишут, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала. Карьера Зеленского оказалась "под большим вопросом", и в случае выборов он не был бы переизбран. По данным журналистов, британское правительство работает над тем, чтобы заменить украинского президента на Залужного, который пользуется популярностью.