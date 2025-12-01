Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 20:06

Политика

Американский сенатор Грэм прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN (Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что идея экс-главнокомандующего Вооруженых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного разместить ядерное оружие на Украине – нереалистична и выходит за рамки возможного.

"В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут", – написал сенатор на своей странице в соцсети X.

Ранее во Флориде прошли очередные переговоры между США и Украиной по поводу мирного урегулирования конфликта. По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, встреча была продуктивной и сторонам удалось достичь дополнительного прогресса.

По данным СМИ, американская и украинская делегации обсудили на переговорах сценарий мирного урегулирования конфликта, который фактически лишает Киев возможности вступить в НАТО. При этом Украина не будет обязана официально отказываться от своих стремлений к членству в Альянсе.

Читайте также


политика

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика