Американский сенатор Грэм прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN (Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что идея экс-главнокомандующего Вооруженых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного разместить ядерное оружие на Украине – нереалистична и выходит за рамки возможного.

"В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут", – написал сенатор на своей странице в соцсети X.

Ранее во Флориде прошли очередные переговоры между США и Украиной по поводу мирного урегулирования конфликта. По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, встреча была продуктивной и сторонам удалось достичь дополнительного прогресса.

По данным СМИ, американская и украинская делегации обсудили на переговорах сценарий мирного урегулирования конфликта, который фактически лишает Киев возможности вступить в НАТО. При этом Украина не будет обязана официально отказываться от своих стремлений к членству в Альянсе.

