Более 7 тыс подъездов отремонтировали в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала года в столице отремонтировали свыше семи тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В этом году работы планируется провести более чем в 14 тысячах подъездов. Бирюков подчеркнул, что в основном речь идет о косметическом ремонте, однако перечень может быть дополнен в индивидуальном порядке.
"Все мероприятия идут в соответствии с утвержденным графиком и уже завершены более чем в семи тысячах подъездов. Ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами, инструментами и другим оборудованием", – сказал заммэра.
Он добавил, что в Москве сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, стволов мусоропроводов, потолков и стен.
При необходимости ремонтируются оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, идет замена табличек этажности, почтовых ящиков и осветительных приборов. В перечень дополнительных работ включили установку коробов для электрических проводов, ремонт теплоизоляции трубопроводов и облицовки стен, замену различных поврежденных элементов и конструкций.
Информация о датах начала ремонта заранее размещается на информационном стенде в подъезде и в местах общего пользования.
Ранее сообщалось, что более тысячи лифтов заменили в столице по региональной программе капитального ремонта с начала 2022 года. По словам Бирюкова, всего в рамках утвержденной более 10 лет назад программы обновления лифтового хозяйства в Москве поменяли уже около 40 тысяч лифтов.
Он отметил, что сегодня в столице нет ни одного лифта со сроком эксплуатации более 25 лет. Бирюков рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Подмосковье. Он уточнил, что всего в жилых домах Москвы установлено более 112 тысяч лифтов, каждый из которых имеет конкретные сроки замены по программе капремонта.
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