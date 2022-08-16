В России предложили простить долги за ЖКУ некоторым гражданам – СМИ

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В России предложили списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, соответствующее обращение в министерство строительства РФ направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, данная инициатива является целесообразной. Главное, по его мнению, чтобы все остальные плательщики понимали, что их долги списывать не планируется.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ Ирина Булгакова, в свою очередь, считает, что поддержать предложенную меру можно при условии, что списание будет происходить только для малоимущих семей.

Директор ассоциации НП "Жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, комментируя инициативу, отметила, что предоставлять субсидии при наличии задолженности нужно разово, иначе существует риск, что граждане и в будущем не будут платить вовремя.

Ранее в Росстате сообщили, что за первый квартал 2022 года долги россиян по ЖКУ выросли на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма долга составила 804,5 миллиарда рублей. Долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями – на 3%.

