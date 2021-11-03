В Госдуме предложили разработать дополнительные способы оплаты долгов за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила о целесообразности разработки дополнительных способов оплаты задолженностей по счетам за ЖКУ. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Она отметила, что должники имеют возможность оплачивать в рассрочку долги по счетам за жилищно-коммунальные услуги, однако условия такого способа оплаты не прописаны в законодательстве. В связи с этим компании имеют право устанавливать любые кредитные ставки по таким рассрочкам, в том числе абсолютно невыгодные для потребителей.
"На мой взгляд, было бы очень правильно каким-то образом урегулировать условия предоставления этой рассрочки и сделать так, чтобы эта рассрочка обязательно предоставлялась по заявке должника. Сейчас это все остается на усмотрение ресурсоснабжающих организаций. И, наверное, надо предусмотреть еще в законодательном порядке какие-то другие меры погашения", – подчеркнула Разворотнева.
Депутат напомнила, что сегодня субсидии на оплату ЖКУ доступны гражданам, которые не имеют задолженностей, либо заключившим договор об их реструктуризации.
Ранее НП "Совет Рынка" направил в Минэнерго предложение ужесточить наказание за задолженности по счетам за электроэнергию. Также представители отрасли предлагают исключить возможность замены штрафа, предусмотренного статьей 14.61 КоАП РФ, на предупреждение и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года, – ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц.
На портале госуслуг появится новый сервис, связанный с комуслугами
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