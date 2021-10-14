Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко рекомендовал сохранять чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги на случай, если управляющая компания в результате ошибки предъявит иск с требованием оплатить уже оплаченное. Он также добавил, что платежки по закону нужно хранить три года. Об этом специалист рассказал агентству "Прайм".

Минко привел в пример ситуацию, когда одна управляющая компания сменяет другую.

"Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании", – отметил гендиректор.

Специалист не рекомендовал выбрасывать чеки сразу по истечении трех лет, так как если УК предъявит обвинения в неуплате в самый последний момент, то в суд придется идти без доказательств.

Кроме того, электронные платежи тоже нужно подтверждать сохраненными или распечатанными чеками. Это необходимо на случай, если банк заблокировал ваш счет или у банка отозвали лицензию, а УК требует подтвердить платежи.

Ранее жителям столицы подсказали, как отличить настоящую платежку за квартиру от фальшивой.

Если возникли сомнения, то для начала полученную квитанцию можно сравнить со старыми, которые ранее оплачивались без всяких проблем. Уточняется, что квиток может прийти на электронную почту, только если человек самостоятельно подписывался на такую услугу через сайт mos.ru. Если официальное согласие не давалось, то, скорее всего, ему подкинули "липу".