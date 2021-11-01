В России предложили ужесточить наказание за неоплату электроэнергии

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НП "Совет Рынка" направил в Минэнерго предложение ужесточить наказание за неуплату по счетам электроэнергии. Об этом в понедельник, 1 ноября, со ссылкой на главу организации Максима Быстрова сообщает газета "Известия".

"НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, неоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч", – сказал Быстров в ходе конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Экология рынка, рынок и экология".

Также представители отрасли предлагают исключить возможность замены штрафа, предусмотренного ст. 14.61 КоАП РФ, на предупреждение, и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года – ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц.

Уточняется, что инициатива касается санкций для так называемых неотключаемых потребителей. Речь идет о неплательщиках, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения. Как пояснил Быстров, среди них предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее.

По информации издания, в Минэнерго заявили, что изучат предложение "Совета рынка" и сформируют итоговую позицию после проведения всесторонней оценки инициативы.

Инициативу поддержали в крупнейшей российской компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения "Т-Плюс". Там заявили, что часто сталкиваются с отсутствием возможности прекратить оказание услуг проблемным должникам, которые относятся к категории неотключаемых.

"Считаем, что замена штрафа на дисквалификацию позволит решить вопрос с «неотключаемыми» клиентами, которые злоупотребляют своим положением", – говорится в сообщении.

Заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев, в свою очередь, считает, что должностная дисквалификация осложнит жизнь конкретным людям, но сама по себе не решит проблему задолженностей. По его мнению, энергетикам все равно придется идти в суд, для того чтобы вернуть свои деньги.

Ранее гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко рекомендовал сохранять чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги на случай, если управляющая компания в результате ошибки предъявит иск с требованием оплатить уже оплаченное.