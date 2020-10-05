В России предложили запретить распространение рекламы через платежки ЖКУ

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
В России хотят запретить распространение рекламы через платежки ЖКУ. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Виктор Зубарев. Предложение было направлено главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.
Предполагается, что изменения могут внести в федеральный закон "О рекламе". Так, в 2018 году в России запретили печать рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ. Тогда управляющие компании и расчетные центры начали вкладывать флаеры и рекламные листовки внутрь конвертов.
Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш отметила, что такая реклама способна ввести граждан в заблуждение, так как многие воспринимают ее как обязательную к выполнению.
"Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать", – выразил уверенность депутат Зубарев.
По его мнению, одним из удачных способов борьбы с подобным видом рекламы станет перевод выставления счетов на оплату ЖКУ в электронный формат. Это также поможет гражданам экономить на оплате коммунальных услуг, отметил депутат. При этом, по словам Зубарева, россияне смогут сами принять решение об отказе от бумажных квитанций.
Член генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров в интервью изданию подчеркнул, что за нарушения закона о рекламе для юридических лиц планируется ввести штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Спикер отметил, что сейчас в стране не существует механизмов отслеживания доходов управляющих компаний от распространения рекламы.
Ранее в России предложили сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ. С подобной инициативой выступили в Минэнерго.
Предложение не поддержали в Госдуме. По мнению законодателей, к этому вопросу стоит вернуться только после снятия ограничительных мер из-за COVID-19.
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