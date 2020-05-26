В России предложили сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России предложили сократить срок моратория на пени за задержку оплаты ЖКХ. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить мораторий на штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ с мая. Такое мнение он высказал на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене", – сказал Селезнев.
В свою очередь, в Минэнерго предложили завершить срок действия моратория с 1 июня. При этом в ведомстве предусмотрели некоторые исключения.
"Для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, установить срок указанного моратория до 31 июля 2020 года", – предложил замминистра энергетики РФ Юрий Маневич.
Он уточнил, что речь идет о семьях, в которых доход на одного человека в период пандемии снизился более чем на 30 процентов. Также в данную категорию попадут семьи, в которых один или несколько человек потеряли работу.
Кроме того, Минэнерго внесло предложение не начислять неустойку за несвоевременную оплату по всем видам энергоресурсов до 31 июля для предприятий малого и среднего бизнеса.
"Минэнерго предлагает закрепить на законодательном уровне возможность выбора – единовременного погашения либо погашения равными частями в течение 3 месяцев с уплатой процентов за рассрочку в размере ключевой ставки Банка России плюс 2 процента", – пояснил Маневич.
В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Согласно принятому постановлению, штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года.
По данным Минэнерго, прирост задолженности на рынках электроэнергии за апрель 2020 года составил 11 миллиардов рублей. При этом уровень собираемости платежей в этом же месяце снизился на 12 процентов по сравнению с апрелем 2019 года.
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