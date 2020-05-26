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Москва 24

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Общество

14:56

В Госдуме не поддержали снятие моратория на отмену штрафов за неуплату ЖКУ

общество ЖКХ эксклюзив

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил Москве 24, что в снятии моратория на пени за неуплату услуг ЖКУ в данный момент нет необходимости. По его мнению, к данному вопросу стоит вернуться уже после снятия ограничений, связанных с пандемией.

Депутат отметил, что дисциплинированные люди, которые ранее исправно оплачивали ЖКУ, продолжают это делать даже в условиях самоизоляции. А те, кто не оплачивал услуги, не делают этого и сейчас. Пахомов считает, что на данном этапе поднимать этот вопрос еще рано.

Тут я не вижу больших перспектив у такого развития событий, чтобы отмена произошла уже 31 мая, как предлагает Минэнерго. Может быть, чуть раньше срока, после окончания режима ограничений. Тогда стоит вернуться к этому вопросу, посмотреть на платежную систему.
Сергей Пахомов
первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ

Депутат поддержал идею продлить мораторий для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Однако, по его мнению, правительству будет сложно реализовать адресную помощь.

"Предложение Минэнерго о выборочной помощи выглядит логичным. Но я очень сильно сомневаюсь, что мы сможем качественно отработать эту адресность", – заявил Пахомов.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить мораторий на штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ с мая. Такое мнение он высказал на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В свою очередь, в Минэнерго предложили завершить срок действия моратория с 1 июня. При этом в ведомстве предусмотрели некоторые исключения.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Согласно принятому постановлению, штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года.

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