Москвичи предложат идеи по развитию электронных услуг и сервисов в сфере ЖКХ

14:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице стартовал второй этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы". Принять в нем участие можно до 31 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До 27 мая на портале crowd.mos.ru можно предлагать идеи по развитию электронных услуг и сервисов в сфере ЖКХ. Эксперты выберут самые актуальные из них, а 30 и 31 мая состоится голосование уже за отобранные ими идеи. Самые популярные предложения реализуют.
Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал, что онлайн-проекты правительства Москвы охватывают все сферы жизнедеятельности города и обеспечивают взаимодействие власти и жителей по различным направлениям.
По его словам, одной из наиболее популярных среди пользователей отраслей является отрасль ЖКХ.
"Сегодня на краудсорсинговой платформе правительства Москвы crowd.mos.ru мы начинаем онлайн-сбор идей по развитию электронных услуг и сервисов сферы ЖКХ. К моменту запуска проекта на платформе зарегистрировалось около 16 тысяч участников. Из них количество новых участников краудсорсинговой платформы – около 6 тысяч", – подчеркнул он.
Участники проекта могут предлагать идеи по трем направлениям: услуги для юридических лиц, услуги для физических лиц и по развитию единого личного кабинета на портале mos.ru. Также состоятся обсуждения по двум темам – "Новые электронные услуги в жизнедеятельности города" и "Коммерческие услуги в электронном виде в сфере ЖКХ".
"Цифровое деловое пространство" – современная площадка для открытого сотрудничества всех, кто вовлечен в сферу инноваций. С 2017 года здесь состоялось более 1300 семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов. С марта площадка временно приостановила работу офлайн и запустила серию онлайн-мастер-классов.
5 апреля в столице завершился первый этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы". Он был посвящен сфере культуры. В проекте участвовало более 9 тысяч москвичей, которые предложили порядка 900 идей по трем направлениям: новые услуги и сервисы для физических лиц, для юридических лиц и улучшение единого личного кабинета на mos.ru.
Платформа crowd.mos.ru работает с 2014 года. За время ее работы в 23 проектах поучаствовало более 210 жителей столицы. Благодаря им были созданы такие проекты, как "Мой парк", "Московское долголетие", "Музеи Москвы", "Московские поликлиники", "Мой офис госуслуг" и другие.
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