Осенний этап туристического кешбэка не планируют продлевать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенний этап программы туристического кешбэка в России не планируется продлевать в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы пока идем в рамках запланированных средств, поэтому в этом году (продлевать. – Прим. ред.) не планируем. В следующие года будем смотреть. Это мера, которая поддержит спрос в межсезонье, но, например, в Красной Поляне нет понятия межсезонье, он круглогодичный курорт, даже летом там больше по финансовой эффективности загрузка", – сообщил он РИА Новости.

По словам вице-премьера, в нынешнем году продажи некоторых представителей туристической отрасли увеличились в 2–3 раза благодаря данной мере поддержки.

Программа туристического кешбэка в РФ стартовала 25 августа. Она продлится до 10 сентября. В случае если туристы достигнут суммы, предусмотренной программой раньше (3 миллиарда рублей), продажи будут приостановлены.

Отправиться в путешествие по России можно будет с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Россияне смогут получить кешбэк 20%, но не более 20 тысяч рублей.

