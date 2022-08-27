Ангола допускает взаиморасчеты с РФ в нацвалютах и использование карт "Мир" – посол

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Луанда может присоединиться к использованию платежной системы "Мир" и разрешить использование этих карт у себя в стране, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

Он добавил, что также власти Анголы допускают возможность расчетов с РФ в национальных валютах. По словам посла, все будет зависеть от финансово-экономических отношений и российских инвестиций.

В свою очередь, Кунья пояснил, что России будет затруднительно принять к оплате ангольскую кванзу, потому что пока доля российского импорта в Анголе не так высока.

В середине июля посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху сообщил, что финансовые учреждения западно-африканского государства обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир". Он добавил, что пока для поездок в Африку при себе нужно иметь наличные в долларах, евро или фунтах, а обменять рубли там вряд ли получится.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что карты "Мир" в перспективе могут заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов. Он также не исключил, что в будущем карты "Мир" могут заработать во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России.

