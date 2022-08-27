Ангола допускает взаиморасчеты с РФ в нацвалютах и использование карт "Мир" – посол

Фото: depositphotos/Shtanzman
Луанда может присоединиться к использованию платежной системы "Мир" и разрешить использование этих карт у себя в стране, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
Он добавил, что также власти Анголы допускают возможность расчетов с РФ в национальных валютах. По словам посла, все будет зависеть от финансово-экономических отношений и российских инвестиций.
В свою очередь, Кунья пояснил, что России будет затруднительно принять к оплате ангольскую кванзу, потому что пока доля российского импорта в Анголе не так высока.
В середине июля посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху сообщил, что финансовые учреждения западно-африканского государства обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир". Он добавил, что пока для поездок в Африку при себе нужно иметь наличные в долларах, евро или фунтах, а обменять рубли там вряд ли получится.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что карты "Мир" в перспективе могут заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов. Он также не исключил, что в будущем карты "Мир" могут заработать во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России.
Пять банков Турции ввели российскую платежную систему "Мир"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: