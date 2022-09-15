Карты платежной системы "Мир" на Кубе начнут принимать до конца 2022 года. Об этом сообщил в ходе международного форума-выставки по туризму "Отдых" министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.

"Российские клиенты смогут использовать свою карту "Мир" на Кубе, мы реализуем это до конца года", – заявил Гарсия Гранде, выступая в московском Экспоцентре, где представлены новинки кубинского туризма. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.