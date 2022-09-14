Собянин сообщил об открытии дороги между Боровским и Киевским шоссе в Солнцеве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"



В Солнцеве достроили новую дорогу между Боровским и Киевским шоссе. Она связывает улицу Авиаторов и Волынскую c Проектируемым проездом № 6492 и Родниковой улицей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Четырехполосная трасса длиной свыше 1,1 километра улучшит транспортную доступность порядка 400 тысяч жителей районов Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Московский, Сосенское и Мосрентген", – заявил мэр.

По его словам, благодаря новой дороге получится увеличить пропускную способность юго-западного участка МКАД, Киевского и Боровского шоссе, а также некоторых магистральных улиц.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала текущего года построили более 30 километров дорог. Заммэра Андрей Бочкарев отмечал, что всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Так, 10 сентября открылся участок от Ярославского до Дмитровского шоссе МСД. Ввод его в эксплуатацию стал последним звеном в строительстве основного участка МСД. Протяженность основного участка МСД составила порядка 40 километров.