Красный мост построят в районе улицы Мясищева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Новый автомобильный мост построят в районе улицы Мясищева. Он соединит Хорошёво-Мнёвники с Филевской поймой, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, длина сооружения составит около 350 метров, а отличительной особенностью станут окрашенные в ярко-красный цвет конструкции.

"Река вдоль улицы Мясищева является судоходной, что отразится на форме и габаритах моста. Кроме того, на дизайн повлияла близость другого моста в виде паруса, который планируют построить вдоль улицы Новозаводской. Предложенное инженерное сооружение призвано поддержать и увязать их общей идеей", – приводятся слова Кузнецова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что металлические коробчатые балки будут крепиться к пилонам и примут на себя нагрузку основного пролета. Они напомнят по форме такелаж судна, что позволит создать яркий и запоминающийся силуэт. Высота сооружения составит примерно 25 метров над уровнем воды, пояснил Кузнецов.

Отмечается, что пролеты конструкции покрасят в светло-серый цвет, а боковые части вместе с пилонами – в красный.

Кузнецов отметил, что, несмотря на то что мост автомобильный, он будет комфортным для пешеходов.

"Люди по пути к новой станции метро "Мнёвники" смогут любоваться рекой со смотровых площадок, предусмотренных по обе стороны дороги в местах расположения пилонов. А выделенная полоса для велосипедного движения положительно скажется на формировании и развитии единой системы веломаршрутов столицы", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через Яузу в Басманном районе в центре Москвы. Мост шириной 6,5 метра и длиной 340 метров построят между Госпитальным и Рубцовым мостами.

Мост соединит Госпитальную и Рубцовскую набережные, где находятся корпуса Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и МГТУ имени Баумана соответственно. Входы на мост будут расположены на набережных с внешней стороны, благодаря чему людям не нужно будет пересекать проезжую часть для перехода через реку.

