Туристы в Малайзии смогут расплачиваться картой "Мир". Там планируют внедрить российскую платежную систему. Переговоры уже ведутся. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на заместителя гендиректора национального офиса по туризму Малайзии.

Он отметил, что в стране оценили успешный опыт Вьетнама в этом вопросе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.