Лишь 2% россиян провели летний отпуск за рубежом – опрос

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Лишь 2% жителей России провели отпуск летом 2022 года за рубежом, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 33% респондентов во время отпуска остались дома и занимались делами, 28% предпочли провести отпуск на даче, еще 20% заявили, что не ходят в отпуск летом.

"Не отдыхают летом чаще других мужчины (24% против 16% женщин), экономически активное, трудоспособное население 25–59 лет (21–22% против 15–17% в группе от 18 до 24 лет и старше 60 лет), граждане, оценивающие свое материальное положение как плохое (26%)", – следует из данных опроса.

Уточняется, что 12% опрошенных, оценивших свое материальное положение как хорошее, а также 14% жителей СКФО и 18% жителей ЮФО предпочли отдых на курортах Краснодарского края.

Уточняется, что исследование проводилось 4 сентября методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что за месяц поездки в другие страны подорожали почти на 4%. Больше всего прибавили в цене туры в Арабские Эмираты – на 12,5%, и примерно на 5% – в Турцию и страны Азии.

Отмечалось, что меньше всего выросли цены на отдых в Египте. Прибавка составила менее 1%. Таким образом, за год стоимость заграничных путешествий для россиян увеличилась на 67%.

