Лишь 2% россиян провели летний отпуск за рубежом – опрос

Фото: depositphotos/Nadezhda1906
Лишь 2% жителей России провели отпуск летом 2022 года за рубежом, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом 33% респондентов во время отпуска остались дома и занимались делами, 28% предпочли провести отпуск на даче, еще 20% заявили, что не ходят в отпуск летом.
"Не отдыхают летом чаще других мужчины (24% против 16% женщин), экономически активное, трудоспособное население 25–59 лет (21–22% против 15–17% в группе от 18 до 24 лет и старше 60 лет), граждане, оценивающие свое материальное положение как плохое (26%)", – следует из данных опроса.
Уточняется, что 12% опрошенных, оценивших свое материальное положение как хорошее, а также 14% жителей СКФО и 18% жителей ЮФО предпочли отдых на курортах Краснодарского края.
Уточняется, что исследование проводилось 4 сентября методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее сообщалось, что за месяц поездки в другие страны подорожали почти на 4%. Больше всего прибавили в цене туры в Арабские Эмираты – на 12,5%, и примерно на 5% – в Турцию и страны Азии.
Отмечалось, что меньше всего выросли цены на отдых в Египте. Прибавка составила менее 1%. Таким образом, за год стоимость заграничных путешествий для россиян увеличилась на 67%.
Туроператоры начали снижать цены на популярные пляжные направления
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: