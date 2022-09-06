Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами

Фото: kremlin.ru

Путешествия должны быть доступны для людей с разными зарплатами. При этом, развивая туристическую сферу, необходимо прежде всего исходить из интересов россиян, заявил Владимир Путин.

"Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону", – цитирует его РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо предоставить россиянам возможность приезжать на традиционные здравницы, курорты, к морю, а также знакомиться с Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, по словам президента, следует сделать так, чтобы граждане РФ могли свободно посещать культурные и исторические центры страны, а также бывать в местах с уникальной природой, в том числе Дальнего Востока.

Ранее Путин выразил мнение, что расширение практики безвизового въезда туристических групп на территорию России пойдет только на пользу. При этом сообщалось, что президент поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран, в том числе приезжающих в рамках групповых туров.

Отмечалось, что глава РФ также поручил МИД проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов. Однако он призвал не основываться в данной ситуации на принципе взаимности.

