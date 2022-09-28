Власти Латвии рекомендовали гражданам страны немедленно покинуть РФ

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Находящимся на территории России гражданам Латвии необходимо как можно быстрее покинуть ее, заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России", – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что власти Латвии заявили о приостановке выдачи новых долгосрочных рабочих виз для граждан России.

По закону россияне будут не вправе получить долгосрочную рабочую визу сроком до одного года при наличии работы в Латвии, права нахождения в республике из-за дистанционной работы на компанию, зарегистрированную в любом из государств — участников ОЭСР, а также если они зарегистрированы в качестве самозанятого лица в таких странах.



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