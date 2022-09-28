Нидерланды призвали соотечественников не посещать приграничные с Украиной регионы РФ

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Министерство иностранных дел Нидерландов призвало граждан не посещать регионы России, граничащие с Украиной.

Ведомство составило список субъектов РФ, в которые соотечественникам не рекомендуется приезжать. В него включили:

Брянскую область;

Курскую область;

Белгородскую область;

Воронежскую область;

Ростовскую область;

Чечню;

Дагестан;

Ингушетию.

МИД Нидерландов внесло эти регионы в красную зону. Остальная часть России находится в оранжевой категории.

"Мы настоятельно рекомендуем вам не посещать регионы России с красным кодом и отложить поездки в регионы с оранжевым кодом. Если вы все же прибываете в Россию, то это исключительно ваша собственная ответственность", – добавили в ведомстве.

Кроме того, нидерландцев, имеющих также гражданство РФ, предупредили, что они могут быть призваны в рамках частичной мобилизации в России.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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