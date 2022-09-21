Вице-канцлер Германии назвал частичную мобилизацию в РФ "дальнейшей эскалацией"

В МИД Великобритании посчитали, что заявление Владимира Путина приведет к эскалации ситуации на Украине. В ведомстве подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину, как и остальные союзники НАТО.

В свою очередь, вице-канцлер Германии Роберт Хабек также назвал частичную мобилизацию в РФ "дальнейшей эскалацией". Он подчеркнул, что ФРГ оценит ситуацию и решит, как ответить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.