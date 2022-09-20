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Москва 24

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Общество

20 сентября, 21:58

В Госдуме заявили, что в России не будет всеобщей мобилизации

общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Всеобщей мобилизации в России не будет, что неоднократно подчеркивали в Кремле. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил председатель комитета Госдумы по обороне и один из авторов поправок о "мобилизации" Андрей Картаполов.

"Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равно "мобилизация", – сказал он.

По его словам, соответствующие поправки приняты на перспективу, а не с целью немедленного применения. Он также объяснил, что необходимость этих изменений назрела уже давно, а российская спецоперация к ним только подтолкнула.

"Потому что она (спецоперация. – Прим. ред.) уже давно превратилась в полноценную войну, войну России с коллективным Западом. Ну а воевать одним пальцем, вы сами понимаете, невозможно", – добавил депутат.

При этом Картаполов не исключил, что в текущих условиях в отдельных областях России, например, на приграничных с Украиной, может быть введено военное положение. Это обусловлено необходимостью защиты граждан РФ и применения там соответствующих мер.

Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла поправки в УК РФ, вводящие понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Также депутаты одобрили поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ГД одобрила введение в УК РФ понятий "мобилизация" и "военное положение"

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