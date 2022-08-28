Украинские беженцы в Великобритании могут остаться без жилья – СМИ

16:06
Фото: depositphotos/Mermolenko
Жители Украины, бежавшие в Великобританию, могут остаться без жилья, поскольку Лондон не планирует предоставлять им новые меры поддержки. Об этом пишет The Guardian.
В издании напомнили, что для беженцев скоро перестанет действовать программа "Дома для украинцев". Это приведет к тому, что к середине следующего года большинству находящихся в Британии украинцев будет негде жить. Сейчас программой пользуются больше 84 тысяч беженцев, бездомными могут остаться 50 тысяч.
Новых мер поддержки не планируется. При этом ситуацию усугубляет раскручивание инфляции в стране и рост цен на недвижимость. Британцы, которые приютили жителей Украины, просят помощи у правительства, поскольку опасаются, что не смогут содержать беженцев.
Ранее обозреватель The Guardian Дэн Саббаг представил пять возможных сценариев развития ситуации на Украине. Согласно первому сценарию, конфликт продлится еще год, однако его интенсивность существенно снизится.
Второй вариант предполагает исчерпание Киевом средств для эффективного контрнаступления, а из третьего следует, что Россия продолжит наступать, однако ее стратегической целью станет удержание уже взятых под контроль украинских территорий.
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