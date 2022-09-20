Эксперты объяснили для чего в РФ приняли поправки о мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
О всеобщей мобилизации в России говорить пока рано, однако соответствующие поправки в УК РФ приняты на случай возможного ухудшения ситуации. Об этом в беседе с "МК" рассказали эксперты.
"Почему сейчас (приняли поправки. – Прим. ред.)? Потому что, думаю, стало понятно, что использование военной силы на окраинах Российской Федерации быстро не закончится. <...> Есть вероятность того, что возникнет необходимость, скажем так, более активного вовлечения населения <...> в дело укрепления обороны", – предположил глава холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
При этом он уверен, что даже если принятые нормы пустят в ход, то, скорее всего, речь пойдет только о военном положении на отдельных территориях РФ, а не о всеобщей мобилизации. В частности, эксперт напомнил, что сейчас личный состав ВС РФ пополняется иными способами.
В свою очередь, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков допустил, что соответствующая инициатива возникла на фоне осознания, что противостояние с Западом требует больше ресурсов, чем ожидалось изначально.
"Соответственно, потребовалось и укрепить дисциплину. Ужесточение наказания направлено на решение этой задачи. <...> После 30 лет разболтанности, расслабленности пришло время испытаний, а оно требует большей жесткости", – пояснил политолог.
При этом он признал, что мобилизация – крайняя мера, которой российские власти всячески пытаются избежать.
Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла поправки в УК РФ, вводящие понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Также депутаты одобрили поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Госдума приняла поправки в УК о наказании за дезертирство и мародерство
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: