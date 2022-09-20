Эксперты объяснили для чего в РФ приняли поправки о мобилизации

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О всеобщей мобилизации в России говорить пока рано, однако соответствующие поправки в УК РФ приняты на случай возможного ухудшения ситуации. Об этом в беседе с "МК" рассказали эксперты.

"Почему сейчас (приняли поправки. – Прим. ред.)? Потому что, думаю, стало понятно, что использование военной силы на окраинах Российской Федерации быстро не закончится. <...> Есть вероятность того, что возникнет необходимость, скажем так, более активного вовлечения населения <...> в дело укрепления обороны", – предположил глава холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

При этом он уверен, что даже если принятые нормы пустят в ход, то, скорее всего, речь пойдет только о военном положении на отдельных территориях РФ, а не о всеобщей мобилизации. В частности, эксперт напомнил, что сейчас личный состав ВС РФ пополняется иными способами.

В свою очередь, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков допустил, что соответствующая инициатива возникла на фоне осознания, что противостояние с Западом требует больше ресурсов, чем ожидалось изначально.

"Соответственно, потребовалось и укрепить дисциплину. Ужесточение наказания направлено на решение этой задачи. <...> После 30 лет разболтанности, расслабленности пришло время испытаний, а оно требует большей жесткости", – пояснил политолог.

При этом он признал, что мобилизация – крайняя мера, которой российские власти всячески пытаются избежать.

Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла поправки в УК РФ, вводящие понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Также депутаты одобрили поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

