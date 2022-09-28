Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дипведомство Соединенных Штатов в Москве призвало американцев срочно уехать из РФ. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну", – отмечается в заявлении.

В посольстве уточнили, что на данный момент пока еще есть ограниченные возможности для коммерческих поездок.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан завершил работу в составе дипмиссии в России. Тогда отмечалось, что отъезд дипломата никак не связан с ротацией кадров на его должности и что о понижении уровня отношений между Москвой и Вашингтоном речи не идет.

Позднее стало известно, что Салливан завершил работу в составе дипмиссии в России из-за смерти супруги, которая болела раком. Она скончалась 5 сентября, за несколько дней до этого ее состояние значительно ухудшилось.

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