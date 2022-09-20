Путин выразил надежду, что иностранные послы в РФ поспособствуют расширению диалога

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил надежду на то, что деятельность новых иностранных послов будет направлена на расширение политических контактов.
"Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной", – приводит его слова РИА Новости.
По словам российского лидера, исходящие от дипломатов предложения, направленные на укрепление взаимопонимания между государствами, вероятно, будут пользоваться одобрением со стороны как властей, так и общественных и деловых кругов РФ.
Во вторник, 20 сентября, прошла первая для Путина с начала спецоперации по защите ЛНР и ДНР встреча с иностранными послами. Она состоялась в Кремле. Президент принял верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов. Среди них были также представители и недружественных государств, в том числе Кипра, Новой Зеландии и Португалии.
Уточняется, что на встрече с главой РФ также присутствовали дипломаты из Армении, Белоруссии, Молдавии, Сербии. Помимо них верительные грамоты Путину планировали вручить послы из некоторых стран Азии, государств Африки и Ближнего Востока, а также Латинской Америки.
Ранее стало известно, что посол ЕС в России Маркус Эдерер покинул свой пост. Позже сообщалось, что его заменит посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. 15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый постпред Евросоюза прибыл в РФ.
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